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MSB'den terör örgütüne darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.07.2022 - 18:32 | | DHA
MSB'den terör örgütüne darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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