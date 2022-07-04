İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Batı Karadeniz’deki sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çataklı şunları dedi:



“Batı Karadeniz’deki yağışlardan kırmızı uyarı verilen 6 il, turuncu uyarı verilen 9 il ve sarı uyarı verilen 6 il olmak üzere toplam 21 il etkilenmiştir. 7 ilimizde halihazırda 8 bin 193 personel, 2 bin 220 araç/ekipman, 6 hava aracı ve 2 bin 385 sağlık personeli bulunmaktadır. Burada öncelikle, 26 Haziran tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar çerçevesinde bütün kurumlarımızı teyakkuza geçirdik. Riskli bölgelerde bulunan dükkanları açtırmamak gibi birçok adım attık. Bununla birlikte, 2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. Ayrıca 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz.”

“TÜMÖR OPERASYONUNDA 220 ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI”

‘Tümör’ operasyonuna ait detaylardan bahseden Çataklı, “1 Temmuz 2022 ‘Tümör’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirdik. Toplam 284 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Operasyonlar neticesinde; 220 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 64 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“DEMİR YUMRUK OPERASYONUNDA 67 ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR”

‘Demir Yumruk’ operasyonunda 307 şahsın yakalandığını aktaran Çataklı, “Bir diğer önemli operasyonumuz ve adı gibi bir etkiyi de ortaya çıkaran “Demir Yumruk” operasyonu olmuştur. Vergi Denetim Kurumu müfettişleri, MASAK ve KOM Daire Başkanlığımızla müşterek gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu, 28 Haziran tarihinde 3 farklı suç örgütüne yönelik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Ankara merkezli 29 ilde, yapılan bu operasyonda, 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞEHİRLERDE FAALİYET YÜRÜTEN HÜCRE YAPILANMASI VE İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK BİN 421 OPERASYON YAPILMIŞTIR”

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Çataklı, “2022 Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Haziran ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır” dedi.

TOPLAM 16 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Haziran ayında 16 terör eyleminin engellediğini açıklayan Çataklı, “Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde haziran ayında; 93 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 59 silah, 21 adet mayın/EYP, 122 adet el bombası, 580 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 893 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra; 2022 yılı haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir” diye konuştu.

TERÖR SUÇLARI ÇERÇEVESİNDE 16 BİN 220 SOSYAL MEDYA HESABI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Terör suçları çerçevesinde 16 bini aşkın sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çataklı, “Dijital alandaki saha baskımızı artırdığımızı ve bu alanda da önemli bir güvenlik kalkanı kurduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. 2022 yılı haziran ayında terör suçları çerçevesinde 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 509 BİN 791

Göçle mücadele konusunda da bilgilendirme yapan Çataklı, “2022 yılı Haziran ayında, 4 bin 659’u denizlerde olmak üzere toplam 33 bin 465 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 509 bin 791, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 648 bin 983 kişidir” diye konuştu.

“SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE BAYRAM İZNİNE GİDİP GERİ DÖNÜŞÜ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiasıyla ilgili soruya ise Çataklı, “Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil” cevabını verdi.



HDP kongresinde pankart açma girişimi ile ilgili sorulan soruyla ilgili konuşan Çataklı, “Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var. 15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor” dedi.