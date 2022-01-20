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GündemMSB'den son dakika Afrin açıklaması! Hedefler yerle bir edildi
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MSB'den son dakika Afrin açıklaması! Hedefler yerle bir edildi

MSB: Eli kanlı terör örgütü, Tel Rıfat bölgesinden gerçekleştirdiği füze saldırısı ile ilk belirlemelere göre 4 sivil vatandaşı katlederken 20 kişiyi de yaraladı. Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor.

20.01.2022 - 20:10 |
MSB'den son dakika Afrin açıklaması! Hedefler yerle bir edildi

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