MSB'den son dakika Afrin açıklaması! Hedefler yerle bir edildi

1⃣ İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye’nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısı gerçekleştirerek masum sivilleri hedef aldı. pic.twitter.com/REJhgU9Xy3