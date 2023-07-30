MSB'den askerlik hizmet süresi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bahse konu iddialar, birinci ağızdan yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.