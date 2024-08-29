MSB'den ABD ile ortak tatbikata ilişkin iddialarına cevap: Mümkün değil

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 65'i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur." bilgisini verdi.

Aktürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen araç kazası sonucu 22 Ağustos'ta şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet diledi.

"Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 72 bin 82 olmuştur"

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Tuğamiral Aktürk, hudutların, tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahıs yakalanmıştır. 1370 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 15'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 67'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72 bin 82 olmuştur." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 1 Kasım 2019'da başlayan ve 5 Ekim 2023'e kadar devam eden birleşik kara devriyesinin, 22 Ağustos'ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde yeniden başlatıldığını anımsatan Aktürk, "24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Aktürk, "Sayın Bakanımız, bugün, Bakanlığımızda düzenlenecek Rütbe Terfi Törenine, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara Harp Okulundaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenine, 31 Ağustos'ta ise Deniz ve Hava Harp Okulları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet törenlerine katılacaktır." şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, tüm çağrılara rağmen uluslararası hukuku çiğneyerek saldırganlığına devam ettiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını dile getirerek şunları aktardı:

"Krizin en başından beri İsrail'in saldırılarını yayacağına dair endişelerimizi dile getirmekteyiz. İsrail'in saldırganlık ve sorumsuzluğunun bölgemizi getirdiği durum ortadadır. Filistin halkına uyguladığı soykırım ile bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden İsrail'in, son olarak Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyon dahil, uluslararası hukuku tamamen yok sayan eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması hem Filistin halkının hem de bölgemizin refah ve istikrarı açısından ateşkes görüşmelerinin ciddi bir şekilde ilerlemesi ve neticelenmesi elzemdir. Öte yandan, Gazze'deki zulüm ve katliamları duyurmak için çalışırken İsrail'in saldırısı sonucu yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun diyoruz."

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MSB'den 30 Ağustos'a özel hazırlık

Tuğamiral Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Etkinlikler kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerimizin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecektir. Ayrıca, Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilimizde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek, Askeri Müzelerimiz ise 30 Ağustos'ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününün coşku ve heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

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Aktürk, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 30 Ağustos-2 Eylül arasında, ABD Donanmasına ait USS WASP amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül arasında İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC fırkateyni tarafından 31 Ağustos-4 Eylül arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

ABD Donanması ile geçiş eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD Donanmasına ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı basın organları tarafından "İsrail'e destek" gibi haberleştirilmesine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"TCG Anadolu ve TCG Gökova ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile 13-17 Ağustos'ta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etmiştir. Geçiş eğitimleri bölgemizde bulunan dost ve müttefik ülke unsurları ile ortak çalışabilirliğin artırılması maksadıyla yapılan fırsat eğitimleridir ve diğer dost-müttefik ülke gemileriyle de yapılmaktadır. Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmamıştır. Tatbikat ile geçiş eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Tatbikatlar belli bir senaryo çerçevesinde icra edilen çok sayıda ve çeşitli unsurun katıldığı faaliyetlerdir ve amacı vardır. Geçiş eğitimleri ise sadece gemilerin orada bulunmasından fırsatla ortaya çıkan sadece usullerin denendiği, ortak çalışabilirlik ve dostluğu geliştirmek dışında farklı bir amacı olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır. İcra edilen benzer diğer birçok rutin faaliyette de olduğu gibi, ABD tarafının da paylaşacağı dikkate alınarak, bu faaliyet ile ilgili bir paylaşım yapılmamış, faaliyet üzerinden bir mesaj verme ihtiyacı da duyulmamıştır. Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkının zararına o olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir."

Suriye ile ikili ilişkiler

Bakanlık kaynakları, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in son yaptığı açıklamalara ilişkin sorular üzerine şunları anlattı:

"Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktadır. Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sayın Bakanımızın Suriye ile görüşme konusunda daha önce yapmış olduğu açıklamanın etki bulduğu anlaşılıyor. Bizim Suriye konusunda duruşumuz nettir."

Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığının bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlığı teşkil edilmesine yönelik sorulara yanıt veren kaynaklar, Katar'da daimi konuşlanmaya olanak sağlayan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girdiğini hatırlattı.