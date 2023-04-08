GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
ABONE OL

MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

08.04.2023 - 12:43 |
MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Yunanistan terör yuvası Lavrion'u kapatıyor

Yunanistan terör yuvası Lavrion'u kapatıyor

Amazon’da dehşet anları, bir hafta cesetle yaşadı! Korku filmini aratmayacak olay

Amazon’da dehşet anları, bir hafta cesetle yaşadı! Korku filmini aratmayacak olay

MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı