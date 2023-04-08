MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
08.04.2023 - 12:43 |
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.