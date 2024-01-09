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MSB: Suriye sınırında 1'i PKK/KCK/YPG mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG'li 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

09.01.2024 - 14:47 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Suriye sınırında 1'i PKK/KCK/YPG mensubu 5 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)

 

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