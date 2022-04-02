MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
02.04.2022 - 22:06 |
MSB:"31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.
2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır."