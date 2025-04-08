MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada, 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjör, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, M16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 Konkurs mühimmatı, 2 termal silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, keskin nişancı dürbünü, 2 lazer işaretleyici, 4 telefon, Dragunov namlusu, Zagros keskin nişancı namlusu, Konkurs tetik tertibatı, 26 silah üstü monte hamili ve rüzgar ölçme cihazı ele geçirildi.