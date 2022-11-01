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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 odalı mağarada, PKK'lı teröristlere ait silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

01.11.2022 - 15:14 | | DHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı sözde karargah mağarasında PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında; makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, hafif makineli tüfek, roketatar, piyade tüfeği, 2 tanksavar füzesi, roket kuyruğu, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 3 kara mayını, çok sayıda mühimmat, telsiz, 41 piyade tüfeği şarjörü, 10 oksijen tüpü, çok sayıda gaz maskesi, 3 jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesi olduğu belirtildi.

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