MSB kaynakları: Sahadaki somut adımları yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, bölücü terör örgütü PKK’nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Silahların teslimi konusunda, bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli bir mekanizma kurulacak"

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

"Terör var olduğu müddetçe mücadele sürecek"

Bölücü terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz.

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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir".

NATO'da iş birliği ile güvenlik direktörü görevi

Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO’da İşbirliği İle Güvenlik Direktörü Görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO’da "İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevine seçilen Generalimizle ilgili; “uzun yıllardır ilk defa" yerine sehven “ilk defa” ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz".