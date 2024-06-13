MSB kaynakları: F-16'lar için imzalar atıldı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB'den yapılan bilgilendirme şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 30, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 531’i Irak’ın, 650’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1.181 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır.

Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır.

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Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; 210’u son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5.215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1.344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59.636 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.

Sayın Bakanımız; 06 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin TUSAŞ tesislerini ziyaretine refakat etmiştir.

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10 Haziran’da Pakistan Genelkurmay Başkanı’nı kabul eden Sayın Bakanımız 11 Haziran’da resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malezya Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve aynı gün Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiştir. Ülkemiz, 70 yıldan fazla süredir üyesi olduğu NATO’nun, aktif ve yapıcı bir üyesi olarak, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmayı, İttifak’a katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeyi sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Sayın Bakanımız, bugün ve yarın Brüksel’de bulunan NATO Karargâhındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır. Söz konusu toplantılar çerçevesinde Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır.

6-7 Haziran’da Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Arnavutluk’ta bulunan Genelkurmay Başkanımız;

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“Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi”ni imzalamış, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, Arnavutluk Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız resmî davetlisi olarak ağırladığı Pakistan Genelkurmay Başkanı’na 10 Haziran’da Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası tevcih etmiştir. 11 Haziran’da Hırvatistan’da düzenlenen ve ülkemizin ilk kez davet edildiği “Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı”na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirmiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; Millî Savunma Üniversitesi heyetimiz, 07 Haziran’da Yunanistan Millî Savunma Kolejini ziyaret etmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (10 Haziran) kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze’de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in, söz konusu kararı derhâl uygulaması şarttır. Ülkemiz, 7 Ekim’den bu yana göstermiş olduğu adaletli ve insani tutumunu ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için katkı vermeyi sürdürecektir.

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EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda; Azerbaycan’da Kafkas Kartalı, Eskişehir’de Volkan, Doğu Akdeniz’de Turgutreis-9 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.

Doğu Akdeniz’de, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Tekirdağ’da Anatolian Caracal, Polonya’da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya ve Bulgaristan’da Ramstein Legacy, Romanya’da Steadfast Interest, Almanya’da NATO Tiger Meet, - Baltık Denizi’nde Baltops, Ankara’da İnsani Yardım, Batı Karadeniz’de Eurasian Partnership MCM Dive tatbikatları devam etmektedir.

Mayın Karşı Tedbirleri Harekâtı kapsamında, 17-21 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan ev sahipliğinde Batı Karadeniz’de Triton-2024, 24 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında ise İskoçya’da Sea Breeze-2024/I tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134’üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korvetimiz; 08-11 Haziran tarihlerinde Kushimoto’ya liman ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret kapsamında, “Ertuğrul Fırkateyni’ni Anma Törenleri” icra edilmiştir. Korvetimiz, 12-16 Haziran tarihleri arasında Tokyo’ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir.

Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ tarafından 07-09 Haziran tarihleri arasında,Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 09-12 Haziran tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri yapılmıştır. Fransa Deniz Kuvvetlerine ait SOMME gemisi tarafından ise 10-14 Haziran tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. TCG NUSRET Müze Gemimiz; Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi’nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan’da başladığı “Ege ve Akdeniz Liman Ziyaretleri” faaliyetini 08 Haziran’da Ayvalık liman ziyareti ile tamamlamıştır. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemimize yaklaşık 34 bin vatandaşımız ziyarette bulunmuştur. Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi BABUR, 28 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasındaki Gölcük liman ziyareti ve eğitimlerin ardından 10-11 Haziran tarihlerinde icra edilen Turgutreis-9 Tatbikatı’na katılmış, müteakiben ülkemizden ayrılmıştır. NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 01 Haziran’da görevini devreden birliğimizin geri intikali 07 Haziran’da tamamlanmıştır.

SOLOTÜRK tarafından 15-16 Haziran tarihlerinde Vaasa/Finlandiya’da “Uluslararası Hava Gösterisi” kapsamında uçuş yapılması planlanmaktadır. “39’uncu Yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı Etabı Yat Yarışı”nda IRC-4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı Yat Takımımız ile, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Millî Futbol Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin gücü ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artırılmaktadır.

Bu kapsamda; Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran’da gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) tarafından Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs ihracatı olacak BORAN’ın, Karapınar Atış Alanında yapılan “Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri” başarıyla tamamlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet Vuran aracı Gürcistan’a ihraç edilmiştir. Yine, AIROD/Malezya ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin "İş Birliği Çerçeve Anlaşması" imzalanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini” başvuruları 30 Haziran’a kadar devam edecektir.

Millî Savunma Üniversitesi “2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, ülkemizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay’ın 156’ncı (11 Haziran) kuruluş yıl dönümünü bir kez daha, “İki devlet, tek millet” anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü (15 Haziran) ile, milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığının 185’inci (14 Haziran) kuruluş yıl dönümünü ve başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyor; sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz.

F-16 TEDARİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den F-16 tedariki ile ilgili son duruma ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

“Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

PKK’NIN SURİYEDEKİ SEÇİMLERİ ERTELENDİ AMA İPTAL KARARI ÇIKMADI

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Daha önce Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.