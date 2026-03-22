MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 Türk şehit oldu

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı; Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz.