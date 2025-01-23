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MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

23.01.2025 - 22:30Güncellenme Tarihi:
MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk AKINCI, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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