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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

04.02.2024 - 12:17 |
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı,  Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı,  Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından X platformunda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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