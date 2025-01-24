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GündemMSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.01.2025 - 14:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" denildi.

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