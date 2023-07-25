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MSB duyurdu! Van'da 2 ton 90 kilo esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

25.07.2023 - 11:15 |
MSB duyurdu! Van'da 2 ton 90 kilo esrar ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında görev yapan Mehmetçiklerimiz; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyeti sonucu sınır hattında 2 ton 90 kilo ağırlığında toz esrar ele geçirdi" denildi.

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