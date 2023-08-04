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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.08.2023 - 11:18 | | DHA
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB duyurdu Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi