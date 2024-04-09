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MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şehit olduğunu duyurdu.

09.04.2024 - 22:49 | | DHA
MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 1 asker şehit oldu

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 09 Nisan 2024 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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