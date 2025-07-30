MSB duyurdu! Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Edirne'de 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, araç kazasında ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı. Şehit Çakır'ın annesi Melek Çakır'ı 3 yıl önce, babası Ökkeş Çakır'ı ise çocukken kaybettiği öğrenildi. Askeri heyet, şehadet haberini kardeşlerine verdi. Şehidin en büyük ağabeyi Murat Çakır'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin 6 kardeşin en küçüğü olduğu ve Pınar Çakır ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.