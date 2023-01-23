MSB duyurdu! Öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" denildi.

PKK/YPG'li teröristlerce 20 Ocak'ta düzenlenen ÇNRA saldırısında birliklerde hasar ve zayiat meydana gelmemiş ancak belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında vurulmaya başlanmıştı. 20 Ocak'ta 11, dün de 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugünkü 3 teröristler birlikte etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 20’ye çıktı.