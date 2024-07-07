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MSB duyurdu! Kuzey Irak’ta hedefler tam isabet imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

07.07.2024 - 19:38 | | İHA
MSB duyurdu! Kuzey Irak’ta hedefler tam isabet imha ediliyor

MSB, Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” denildi.

Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların detaylarını paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB duyurdu! Kuzey Irak’ta hedefler tam isabet imha ediliyor

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