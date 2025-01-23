MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı
23.01.2025 - 11:14Güncellenme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.
Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz"