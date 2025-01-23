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MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı

23.01.2025 - 11:14Güncellenme Tarihi:
MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.

Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz"

MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı

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