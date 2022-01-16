GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB duyurdu! 6 terörist öldürüldü
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! 6 terörist öldürüldü
ABONE OL

MSB duyurdu! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

16.01.2022 - 13:31 |
MSB duyurdu! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

GÜNCEL HABERLER

BioNTech'ten flaş hamle! Erken uyarı sistemi geliştiriyor

BioNTech'ten flaş hamle! Erken uyarı sistemi geliştiriyor

Somali'de intihar saldırısı: Hükümet sözcüsü yaralandı!

Somali'de intihar saldırısı: Hükümet sözcüsü yaralandı!

Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!

Sıradaki Haber
Somali'de intihar saldırısı: Hükümet sözcüsü yaralandı!

Somali'de intihar saldırısı: Hükümet sözcüsü yaralandı!

Sıradaki Haber
SGK tarafından belirleniyor! Talep olmadan ödenmiyor, süre sınırı var, tek sefere mahsus 4.473,62 TL ...

SGK tarafından belirleniyor! Talep olmadan ödenmiyor, süre sınırı var, tek sefere mahsus 4.473,62 TL ...

Sıradaki Haber
Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 70 zam geldi!

Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 70 zam geldi!

Sıradaki Haber