MSB duyurdu! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.