MSB duyurdu! 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
16.01.2022 - 13:31 |
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/PlbrVCmnSq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2022