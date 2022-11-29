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MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.

29.11.2022 - 13:21 |
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

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