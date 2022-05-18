MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Z2VYXj3m2J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022