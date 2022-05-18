MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
18.05.2022 - 16:53 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Z2VYXj3m2J