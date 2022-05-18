Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye havacılık sektöründe büyük hizmetler sunarak kapasitesini dolduran Atatürk Havalimanı'nın şimdi de İstanbul'a ihtiyaç duyduğu yeşil alanları sunarak milletin hizmetinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Atatürk Havalimanı'nın bugün hala aktif bir havalimanı olarak kullanılması durumunda, bazı sıkıntılar yaşanabileceği belirtilerek, "İstanbullular trafikte saatler kaybedecekti. 29 Ekim 2018'de dünyanın hizmetine sunulan İstanbul Havalimanı'nın açılışı ile birlikte D100 Topkapı - Yenibosna, İstoç - Kuyumcukent (Basın Ekspress) D100 Sefaköy - Ambarlı güzergahlarında, trafik sıkışıklığından kaynaklı zaman kaybında yüzde 30'a varan iyileşmeler elde edildi. THY sıradan bir hava yolu markasına dönüşecekti. Türkiye, havacılıkta küresel bir merkeze dönüşemeyecekti. Bölge gürültü kirliliğinde boğulacak, İstanbul nefes alamayacaktı. 305 bin ağaca eş değer olan karbon salınımı bugün ortadan kalkarken, her gün bin 100 uçağın sebep olduğu gürültü kirliliği de sona erdi" denildi.

'BİZİMLE HİZMETTE YARIŞSINLAR'

Açıklamada, milletten alınan onay ve takdirle yatırımların bir bir hayata geçirildiği, sivil havacılık dahil olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında Türkiye'nin 30 yıl sonra nerede olacağına göre planlar yapıldığı vurgulanarak, "İstiyoruz ki; ana muhalefetin temsilcileri başta olmak üzere, 84 milyon yararına bir çivi dahi çakmayanlar, yalan üretmek yerine proje üretsinler. İstiyoruz ki; muhalefet etmeyi devletine düşmanlık etmekle eş tutanlar, varsın bu hatalarından dönsün, 84 milyonun saygı duyacağı bir proje geliştirsinler, bizimle hizmette yarışsınlar. İstiyoruz ki; millete giden hizmetin önünü kesmeye çalışmakla harcadıkları vakti, aklı, daha iyisini vaat edebilmek için harcasınlar. Onlar ise Atatürk Havalimanı üzerinden milletin gündeminde olmayan bir tartışmayı üretmek istiyorlar. Onlar yapamadı, hayal bile edemedi; o zaman biz de yapmayalım istiyorlar. Siyaseti milletin huzurunu kaçıracak eylemlerle siyaseti kirletiyorlar" denildi.

'ATATÜRK HAVALİMANI MİLLETİN KALMAYA DEVAM EDECEK'

Atatürk Havalimanı'nın ülkeye yıllarca hizmet verdiği hatırlatılarak, "Atatürk Havalimanı'nın kuzey güney pistleri İstanbul Havalimanı'nın kuzey güney pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür. Kuzey güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; millet bahçesiyle hizmet edecek. Doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak. Atatürk Havalimanı, milletin kalmaya devam edecek. Bu kadar açık, bu kadar net" açıklaması yapıldı.