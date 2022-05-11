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GündemMSB duyurdu, 3 PKK’lı terörist öldürüldü! Sayı 76’ya yükseldi
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MSB duyurdu, 3 PKK’lı terörist öldürüldü! Sayı 76’ya yükseldi

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.

11.05.2022 - 16:26 |
MSB duyurdu, 3 PKK’lı terörist öldürüldü! Sayı 76’ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi." denildi.

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