MSB duyurdu, 3 PKK’lı terörist öldürüldü! Sayı 76’ya yükseldi
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.
11.05.2022 - 16:26 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi." denildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2022
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.#MSB pic.twitter.com/OiT5Wks6im
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