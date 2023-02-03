MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
03.02.2023 - 17:01 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması: Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2023
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nE9QmwBgd2