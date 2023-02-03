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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

03.02.2023 - 17:01 | | DHA
MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması: Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi.

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