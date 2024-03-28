MSB: Bakan Güler ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecek

MSB kaynakları, ”Terörle mücadele ve ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda millî güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

HAVA KUVVETLERİNE AİT NAKLİYE UÇAĞININ DENİZ KUVVETLERİNE VERİLMESİ

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 Nakliye Uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine ilişkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hava Kuvevtleri Komutanlığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edildi. Bahse konu tahsis işlemi iki komutanlık arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır” açıklamasını yaptı.

YUNAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı’nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk Bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik ise şu bilgileri paylaştı: “Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor.”

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BAZI GEMİ VE DENİZALTILARIN TEST VE EĞİTİM GEMİSİ SINIFINA AYRILMASI

Bakanlık kaynakları ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasını değerlendirdi. Kaynaklar, “Yavuz Sınıfı Fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH'in (FFGH), Doğan Sınıfı Hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN'ın (PGFG), Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemilerinden TCG EDREMİT'in (MHC); ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekât etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan “AG” olarak belirlenmiştir” dedi.

ULUSLARARASI ANADOLU KARTALI TATBİKATININ 2024 YILINDA İCRA EDİLMEMESİ

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Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatının 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusuna da değinen Bakanlık Kaynakları, “NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda (Konya) gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı Ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi’nin 2025 yılının Haziran ayında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilmesi planlanmaktadır. Millî Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir” açıklamasını yaptı.

SON BİR HAFTADA 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişikler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Aktürk, şunları söyledi: Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 268’i Irak’ın, 378’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 2’si terör örgütü mensubudur. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.003’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur.

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BM’NİN GAZZE KARARINI OLUMLU KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı süresince Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz, İsrail’in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze’de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.

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ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.”