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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı 27 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen, sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedefin hava harekatlarıyla imha edildiğini duyurdu.

19.03.2024 - 23:59 | | Taha AYHAN/ ANKARA, (DHA)
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı 27 hedef imha edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi" denildi.

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