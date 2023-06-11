MSB acı haberi duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin için taziye mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile Siirt 3'üncü Komanda Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 5 yıllık uzman çavuş olan Kaya'nın acı haberi, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. 2 çocuk annesi Meryem Kaya, oğlunun şehit düştüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kaya'ya hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Bekar olan şehit Kaya'nın babası Hamza Kaya'nın birkaç yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberi sonrası ağabey Cemal Kaya, taziyeleri kabul etti. Şehit Kaya'nın cenazesinin, yarın öğle vakti Konya'da defnedilmesi bekleniyor.