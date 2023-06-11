Ankara'da şiddetli sağanak sele neden oldu! Yollar göle döndü

Son dakika haberine göre; Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suda ilerleyemedi. Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı.

10 ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından açıklama yapıp, trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Vali Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Geçidi, Mamak Boğaziçi Alt Geçidi, Sabancı Kız Yurdu Alt Geçidi, Keçiören Yavuz Sultan Selim Alt Geçidi, Altındağ Altınsoy Alt Geçidi, Altındağ Mustafa Tuna Alt Geçidi, Samsun Yolu Alt Geçidi, Çiftlik Kavşağı Alt Geçidi, Kurtuluş Trafik Ekipler Emirliği Alt Geçidi, Balgat Ehlibeyt Alt Geçidi'nin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI ​

Çankaya ilçesi Sağlık Mahallesi'nde de 10 araç, suya gömüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekibi sevk edildi. İş yerlerinde mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgedeki Yenişehir Kapalı Semt Pazarı esnafı, tezgahlarını toplayıp, mallarını kurtarmaya çalıştı. Bölgedeki iş yerlerinin bodrum katlarının suyla dolduğu bildirildi.

MAHSUR KALAN KADIN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nın önünde bir kadın sürücü, aracı ile sel sularında mahsur kaldı. Suyun yüksekliği otomobilin yarısına kadar gelirken; sürücünün yardımına bir vatandaş yetişti. Kadın sürücü, aracının camından çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlandığı haritada 20 ili sarı kodla uyarmıştı. Yapılan açıklamada, " ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu( (Eskişehir hariç ), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Sakarya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verilmişti.