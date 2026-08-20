GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü!
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü!

Muğla'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü!

20.08.2026 - 17:29Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir
Muğla'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü!

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 57 yaşındaki sürücü Habip Ayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden Habip Ayan (57) hayatını kaybetti.

Kaza, Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Adliye Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Söke'den Milas'a giden Habip Ayan'ın kullandığı 48 ATH 986 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen İ.Ş. (15) yönetimindeki 48 BBA 928 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Muğlada feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü

Ayan, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Muğla'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü!
#Gündem

Muğla'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 1 ölü!

Anadolu’nu 'kuru altını, köylünün gizli hazinesi tarlada: Çiçek açınca toplanıyor, emeği çok ama her şeye değiyor!
#Ekonomi

Anadolu’nu 'kuru altını, köylünün gizli hazinesi tarlada: Çiçek açınca toplanıyor, emeği çok ama her şeye değiyor!

Andırın'da sarı gelin hasadı başlıyor, proje meyvelerini verdi!
#Gündem

Andırın'da sarı gelin hasadı başlıyor, proje meyvelerini verdi!