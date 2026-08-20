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Susayan kedi hortumu patileriyle kaldırıp, su içti

20.08.2026 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)

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Amasya’da ‘Balım isimli kedi, balkonda akan hortumu patisiyle kaldırıp su içti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kent merkezinde oturan ailenin ‘Balım isimli kedisi, su akan hortumun yanına gitti. Kedi, hortumu patileriyle kaldırıp, su içti. O anlar, aile bireyleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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