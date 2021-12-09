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MSB acı haberi duyurdu! İdlib'de bir asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanan bir askerin hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

09.12.2021 - 13:57 | | İHA
MSB acı haberi duyurdu! İdlib'de bir asker şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamındaki görevinin ardından üs bölgesine dönerken yüksekten düşerek ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) 9 Aralık 2021 tarihinde yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

MSB acı haberi duyurdu İdlibde bir asker şehit oldu

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştüBahar Kalkanı Harekatı kapsamındaki görevinin ardından üs bölgesine dönerken yüksekten düşerek ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KIRIKKALE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

1.Komanda Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, 9 Aralık tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı alanı yol emniyet noktasında icra edilecek olan personel intikali faaliyetinin bitmesi sonrasında üs noktasına dönerken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 1 yıldır nişanlı olduğu Ceylan’ın şehit haberi, memleketi Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

MSB acı haberi duyurdu İdlibde bir asker şehit oldu

EVİNİN SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin acı haberi, Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi. Haberin verilmesi sonrasında, şehidin Etiler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Ceylan’ın naaşı yarın Kırıkkale Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “1. Komanda Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale/Balışeyh ilçesi Kösedurak köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, 9.12.2021 tarihinde Bahar Kalkanı Harekat alanı yol emniyet noktasında icra edilecek olan personel intikali faaliyetinin bitmesine müteakip üs bölgesine dönüş esnasında yüksekten düşerek ağır yaralanmış, daha sonra kaldırıldığı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’ın cenazesi, 10.12.2021 Cuma günü İlimiz Merkez Nur Camii’nde Cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, ailesinin isteği üzerine Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde Vatan toprağına emanet edilecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu İdlibde bir asker şehit oldu

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