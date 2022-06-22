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MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğunu açıkladı

22.06.2022 - 08:10 |
MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur" denildi.

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