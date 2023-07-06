MSB: 1 milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine dönüş yaptığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

1 Ocak’tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 19’u büyük, 301’i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21’i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174’ü FETÖ mensubu olmak üzere 268’i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

SURİYE'YE DÖNÜŞLER

Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz sonucunda; 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.

"FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında; 1 personel ihraç edilmiş, 446 personel göreve iade edilmiş, 199 emekli personelin rütbesi/unvanı geri iade edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

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