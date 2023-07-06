İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Haziranda FETÖ'ye 513 operasyon yapıldı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi. (DHA)