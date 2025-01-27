MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!