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MSB, 3 sınava ilişkin sonuçları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 3 sınava ilişkin sonuçları açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu sınavların sonuçlarına "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

29.08.2024 - 12:36 | | İHA
MSB, 3 sınava ilişkin sonuçları açıkladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Milli Savunma Bakanlığı (MSB) adına okutulmak üzere askeri öğrenci temini, engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde işçi temini ve açıktan sürekli işçi temini sınavlarının sonuçları açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu sınavların sonuçlarına "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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