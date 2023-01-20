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MSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldıran 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

20.01.2023 - 21:46 | | ANKARA, (DHA)
MSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar ve zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. (DHA)

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