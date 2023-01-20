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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket atıldı

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına, terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan bölgeden 6 adet roket atıldı.

20.01.2023 - 19:25 | | KİLİS (İHA)
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket atıldı

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinden atılan 6 adet roket Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarındaki boş araziye düştü. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken, roketlerin atıldığı bölgedeki hedefler ateş altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket atıldı

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket atıldı