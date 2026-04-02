Mobilyacıdan hırsıza ince sitem: Abla takımı bozdun, kalanı da gel al

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Olay, Arnavutköy merkezinde bulunan bir mobilya mağazasının önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, teşhir amacıyla dışarıda duran mobilyaların yanına yaklaşan orta yaşlardaki bir kadın, bir süre etrafı kolaçan etti. Kimsenin bakmadığı bir anı fırsat bilen şüpheli, dörtlü takımın iki sandalyesini eline alarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Mağaza çalışanları durumu fark ettiğinde ise iş işten geçmişti.

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"ŞU AN SANDALYELER BANA BAKIYOR, BEN ONLARA BAKIYORUM"

İçerideki müşterilerle ilgilendikten sonra dışarı çıktığında eksikliği fark eden işletme sahibi Enes Eren, kamera kayıtlarını izleyince gözlerine inanamadı. Yaşananları esprili bir dille anlatan Eren, "Dışarı çıktım, iki sandalyemizin yerinde yeller esiyor. Kayıtları izlediğimde bir kadının alıp gittiğini gördüm. Abla bari gel, kalan iki tanesini de al, hediyemiz olsun. Çalmana gerek yoktu, isteseydin zaten verirdik. Takım bozuldu, şu an sandalyeler bana bakıyor, ben onlara bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTI

Daha önce pek çok olayla karşılaştığını ancak böylesine bir "parça hırsızlığına" ilk kez şahit olduğunu belirten Eren, mağduriyetinden ziyade hırsızlığın yapılış şekline ve takımın bozulmasına şaşırdığını ifade etti. Güvenlik güçlerine yansıyan olayla ilgili inceleme başlatılırken, çalınan sandalyelerin akıbeti merak konusu oldu.