MMU'da ilk uçuş öne çekildi! Temel Kotil açıkladı

Dünya, Türk savunma sistemlerini, hava araçlarını yakından takip ediyor. Bir gün KIZILELMA konuşuluyor, bir gün AKSUNGUR... Türklerin yapmış olduğu SİHA'lar, hava araçları dünyanın yakın markajında. Türkiye, savunma sanayiinde çok önemli bir noktada.



Şimdi Milli Muharip Uçak ve 'Çılgın SİHA' olarak adlandırılan ANKA-3 dünyanın gündeminde. Peki MMU ve ANKA-3'te son durum ne? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e anlattı.



MMU'da son durum nedir?



Gerçekten işlerimiz çok güzel gitti. Biz uçuşu normalde ekim 2025'te planlanmıştı. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda uçacak. Yapıldı zaten, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Uçuş kontrol sistemi olsun, motor takmıştık, hidrolik sistemleri kontrol ediliyor. Hiçbir kaçak yok. İlk yapıyoruz, tam tutturuyoruz. Neden? Çünkü TUSAŞ yıllardan beri herkesle çalışarak geldi.



MMU'nun imalatında şunu gördük; Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Bilirsiniz ki havacılıkla ilgili yaptığınız bir işte kesin olarak çok doğru yapmanız gerekiyor.



Yıllar boyu biz kaportacılık yaptık. Ama bu uçak kaportacılığı. Öyle basit bir iş değil. İşe MMU'nun bu kadar hızlanması sonra da böyle 'sürpriz, bitti' dememizin sebebi teknisyen arkadaşlarımızın bize sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.