MKP terör örgütü üyesi hükümlü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, "MKP silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü adına propaganda yapmak” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet” suçlarından hakkındaki 8 yıl hapis cezası kesinleşen Hakan Yay’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipleri yakalama çalışmalarında Hakan Yay’ın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde Öğretmenler Bulvarı’nda olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler bulvarı abluka altına alarak şüpheliyi yaya vaziyette olduğu sırada yakaladı.

Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.