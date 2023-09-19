MİT'ten nokta operasyon! Uman Derviş etkisiz hale getirildi

MİT, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta ettiği gerekçesi ile Uman Derviş'i saha ajanları ile takibe aldı. Suriye'nin Münbiç bölgesinde yeri tespit edilen Uman Derviş, gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

'Sara', 'Şervin Derik' ve 'Şervin Serdar' kod isimlerini kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler aldı.

1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlendi ve PKK'nın şehir eylemlerini organize eden birimde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. Şehirde gizlenme eğitimleri alan Derviş, 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçtı. 2021 yılında Suriye'ye geçerek YPG istihbaratının sözde dış ilişkiler sorumlusu oldu. Ardından da sözde Münbiç eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. (DHA)