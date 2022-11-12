MİT'ten operasyon! FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok yakalandı

FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş olan Uğur DEMİROK, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Uğur Demirok, 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam etmekteydi.