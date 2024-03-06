MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1999 yılında PKK'ya katılan 'Şevger Azad/Aras' kod adlı Hüsnü Kümek, 2002-2003 arasında 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın basın işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde Özel Kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında çalışan terörist, 2012 yılında PKK'nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yapan ve bir dönem 'Cuma' kod adlı PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın özel korumalığını yapan terörist, NLP ile sözde Başkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil Bayık'a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. Bayık'ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından birisi olarak tanınan terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranıyordu. Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmalarında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi. MİT, Süleymaniye'deki saha ajanları sayesinde Kümek'in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı. Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü Kümek, MİT'in Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA)

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