MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan “Yürütme Konseyi”ni öncelikli hedef olarak belirlemişti. Esad Faraşin veya geçmiş dönemde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için Esad Avrupa kod isimlerini de kullanan Abdurrahman ÇADIRCI, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, saha ajanlarına operasyonu başlatma talimatı verdi

Konsey üyelerinin güvenlik gerekçesi ile bir arada bulunmadığı ve Irak, Suriye, Avrupa ülkeleri gibi yurtdışında farklı bölgelerde bulunduğu biliniyordu. Örgüt tarafından çok iyi korunan Yürütme Konseyi üyeleri, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmıyorlardı.

MİT, örgütün içerisindeki kaynaklarından Abdurrahman ÇADIRCI’nın Suriye’de bulunduğunu öğrendi ve saha ajanlarıyla kapsamlı bir planlama yaptı.

MİT, A.ÇADIRCI’nın, yerel halkın ve gençlerin, örgüte katılımına ikna edilebilmesi için ideolojik çalışmaları önemsediğini biliyordu.

Bu kapsamda MİT, A.ÇADIRCI’nın çevresine ajanlar yerleştirilmesine karar verdi. Sahadaki ajanlardan günlük olarak rapor alıyordu. MİT, sahadan aldığı istihbarat üzerine operasyon kararı aldı ve hazırlıkları tamamladı. Daha sonra Suriye/Kamışlı’da A.ÇADIRCI’yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.

Esad Faraşin kod Abdurrahman ÇADIRCI kimdir?

Kuruluşundan itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten A.ÇADIRCI, 1995 yılından itibaren Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Üyesi olup 1997-1999 döneminde Avrupa’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 1997 yılında “Sürgünde Kürt Parlamentosu” üyesi olarak Almanya/Frankfurt'ta bulundu ve 1999 yılında örgüt tarafından “Sürgünde Kürt Parlamentosu” Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2000 yılında Irak/Kandil’de Basın Akademisi Sorumlusu oldu ve aynı zamanda Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK) Temsilciliği’ne getirildi.

2001 yılından itibaren Interpol – Kırmızı Bülten’le aranan A.ÇADIRCI, 2002 itibarıyla “Kuzey Kürdistan Ulusal Platformu” Sözcüsü olarak faaliyet yürüttü. 2003 yılında örgütün Almanya sorumluluğuna getirildi ve aynı yıl içerisinde Lübnan’a geçerek Kürt-Der bünyesinde çalışmalarda bulundu. Lübnan’da bulunduğu dönemde örgütün basın faaliyetlerini yönetti. 2003-2006 yılları arasında KCK Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve 2005 yılında, örgütün Irak’taki siyasi uzantısı PÇDK’nın Genel Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı.

2006 yılından itibaren KCK Başkanlık Konseyi Üyesi olan A.ÇADIRCI, 2008-2015 yıllarında KCK Diplomasi Komitesi Üyesi oldu ve 2008-2010 yıllarında PKK/KCK Moskova Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2010 yılında Irak’a geçiş yaptı ve 2014 yılında Mahmur Kampında Eğitim Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015 yılında KCK Merkez Komite Üyesi oldu ve 2018 yılından itibaren KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.